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Акинфеев: «Хочется, чтобы Швеция проиграла Украине»

26 Июня 2021, 11:13,

Бывший голкипер сборной России Игорь Акинфеев, выступающий на клубном уровне за московский ЦСКА, высказался о предстоящем поединке Швеция - Украина в плей-офф чемпионата Европы-2020.

«Очень интересно будет посмотреть матч Швеция - Украина. Украина может выдать лучшую игру. Шведы поднялись, но хочется, чтобы они проиграли», - поведал голкипер в эфире «Коммент.Шоу» на Youtube.

Напомним, что сборная Швеции финишировала на первом месте в своей группе, а Украина заняла третью строчку.

Матч между этими командами состоится 29 июня, стартовый свисток прозвучит в 22:00 по московскому времени.

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Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
Теги: Игорь Акинфеев
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