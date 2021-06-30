Депутат Госдумы отреагировал на выход сборной Украины в 1/4 финала Евро-2020

Депутат Госдумы Дмитрий Свищев высказался о выходе сборной Украины в 1/4 финала чемпионата Европы - 2020. Подопечные Андрея Шевченко отпраздновали победу над национальной командой Швеции в дополнительное время - 2:1.

«Молодцы, бились до последнего! Не вижу никаких политических идей. Очень рад. Поздравляю всех настоящих украинских болельщиков», - передает слова Свищева издание «Спорт-Экспресс».

Украинская команда имеет шанс выйти в полуфинал континентального турнира. Для этого «жёлто-синим» нужно обыграть сборную Англии. Этот поединок состоится в Риме 3 июля.

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