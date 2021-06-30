ЕВРО 2020: Новости Таблица плей-офф Результаты Расписание Сборные Стадионы Шахматки Прогнозы

Чемпионат Европы по футболу 2020
Сделать ставку
﻿

Депутат Госдумы отреагировал на выход сборной Украины в 1/4 финала Евро-2020

30 Июня 2021, 10:21,

Депутат Госдумы Дмитрий Свищев высказался о выходе сборной Украины в 1/4 финала чемпионата Европы - 2020. Подопечные Андрея Шевченко отпраздновали победу над национальной командой Швеции в дополнительное время - 2:1.

«Молодцы, бились до последнего! Не вижу никаких политических идей. Очень рад. Поздравляю всех настоящих украинских болельщиков», - передает слова Свищева издание «Спорт-Экспресс».

Украинская команда имеет шанс выйти в полуфинал континентального турнира. Для этого «жёлто-синим» нужно обыграть сборную Англии. Этот поединок состоится в Риме 3 июля.

Расписание и результаты матчей, турнирные таблицы, свежие новости Евро-2020 - в специальном разделе сетевого издания Евро-Футбол.Ру

0
Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
Теги: Сборная Украины, Дмитрий Свищев
★ Добавьте Евро-Футбол в источники

Читайте также на "Евро-футбол.ру":



Комментарии (1)
Написать комментарий Рейтинг комментариев
1
crocodile
30 Июня 2021, 10:27

да плевать на твои поздравления.

Новости партнёров:
Обсуждаемые материалы
Швейцария в матче с французами отыгралась с 1:3 и победила в серии пенальти
Швейцария в матче с французами отыгралась с 1:3 и победила в серии пенальти  
Будет новый чемпион! Португалия играла лучше, но Бельгии одного удара в створ хватило для победы
Будет новый чемпион! Португалия играла лучше, но Бельгии одного удара в створ хватило для победы  
Итальянцы в овертайме на классе додавили австрийцев
Итальянцы в овертайме на классе додавили австрийцев  
​УЕФА принял решение об отмене правила гостевого гола
​УЕФА принял решение об отмене правила гостевого гола  
​Правило гостевого гола отменили – почему это плохо
​Правило гостевого гола отменили – почему это плохо  
Популярные материалы
Франция предала футбол и ответила за это
Франция предала футбол и ответила за это
Девушка дня: Кто такая Мария Шумилина, выбежавшая на поле Санкт-Петербурге
Девушка дня: Кто такая Мария Шумилина, выбежавшая на поле Санкт-Петербурге
Определились все пары 1/8 финала Евро-2020
Определились все пары 1/8 финала Евро-2020
Мбаппе выступил с заявлением после вылета с Евро-2020
Мбаппе выступил с заявлением после вылета с Евро-2020
С кем сыграет Украина в 1/8 финала
С кем сыграет Украина в 1/8 финала