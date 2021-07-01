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Украинского фаната, избившего российского болельщика, задержала полиция

01 Июля 2021, 10:32,

Украинский фанат, который атаковал российского болельщика Дениса Смоленского во время поединка 1/8 финала чемпионата Европы-2020 против команды Швеции, был задержан полицией. Об этом рассказал сам пострадавший в интервью RT.

«Того, кто напал, арестовали. Я еще не думал, что буду делать», - заявил Смоленский.

Ранее стало известно, что болельщика в футболке сборной России избили на трибуне с украинскими фанатами. На поклонника российской команды напали, разорвали на нем футболку и отобрали флаг.

Матч завершился победой сборной Украины со счетом 2:1. В четвертьфинале турнира «жёлто-синие» встретятся с Англией.

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Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
Теги: Денис Смоленский
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Комментарии (4)
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0
Марченко Максим
01 Июля 2021, 10:49

И ШО с ним сделают ?) Погладят по головке да и отпустят ,даже штраф не выплатит.) Хотя в Шотландии правительство не настолько пробитое как в др. странах))

1
crocodile
01 Июля 2021, 11:08

точно не настолько пробитое, как в той стране, в которой студента московского вуза арестовали и избили менты за то, что он вывесил украинский флаг в окне общежития)

0
Марченко Максим
01 Июля 2021, 11:14

тюю,всего лишь избили )) ,на украине за это убивают в прямом смысле слова ))попробуй в Куеве флаг России где нибудь вывесить )))

0
White_Shark
01 Июля 2021, 10:43

Всё-таки не постанова. Печально это...

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