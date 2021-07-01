Украинского фаната, избившего российского болельщика, задержала полиция

Украинский фанат, который атаковал российского болельщика Дениса Смоленского во время поединка 1/8 финала чемпионата Европы-2020 против команды Швеции, был задержан полицией. Об этом рассказал сам пострадавший в интервью RT.

«Того, кто напал, арестовали. Я еще не думал, что буду делать», - заявил Смоленский.

Ранее стало известно, что болельщика в футболке сборной России избили на трибуне с украинскими фанатами. На поклонника российской команды напали, разорвали на нем футболку и отобрали флаг.

Матч завершился победой сборной Украины со счетом 2:1. В четвертьфинале турнира «жёлто-синие» встретятся с Англией.

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