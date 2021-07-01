Украинского фаната, избившего российского болельщика, задержала полиция

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01 Июля 2021, 10:32,
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Украинский фанат, который атаковал российского болельщика Дениса Смоленского во время поединка 1/8 финала чемпионата Европы-2020 против команды Швеции, был задержан полицией. Об этом рассказал сам пострадавший в интервью RT.
«Того, кто напал, арестовали. Я еще не думал, что буду делать», - заявил Смоленский.
Ранее стало известно, что болельщика в футболке сборной России избили на трибуне с украинскими фанатами. На поклонника российской команды напали, разорвали на нем футболку и отобрали флаг.
Матч завершился победой сборной Украины со счетом 2:1. В четвертьфинале турнира «жёлто-синие» встретятся с Англией.
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Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
|Теги: Денис Смоленский
И ШО с ним сделают ?) Погладят по головке да и отпустят ,даже штраф не выплатит.) Хотя в Шотландии правительство не настолько пробитое как в др. странах))
точно не настолько пробитое, как в той стране, в которой студента московского вуза арестовали и избили менты за то, что он вывесил украинский флаг в окне общежития)
тюю,всего лишь избили )) ,на украине за это убивают в прямом смысле слова ))попробуй в Куеве флаг России где нибудь вывесить )))
Всё-таки не постанова. Печально это...