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​Даниэльссон извинился перед Бесединым за нанесение травмы

30 Июня 2021, 17:33,

В матче 1/8 финала Евро-2020 между сборными Швеции и Украины многое определило удаление Маркуса Даниэльссона за грубый фол против Артёма Беседина. После игры шведский защитник высказался по поводу того эпизода. 

«Я смотрел повторы, этот фол выглядел плохо. Судьи использовали ВАР и пришли к выводу, что это красная карточка. Вероятно, это так и есть, хотя в тот момент мне казалось это решение несправедливым.

Я не собирался причинять Беседину боль. Я сказал ему об этом и надеюсь, что он быстро поправится. Он не говорит на английском, поэтому их капитану пришлось выступить в роли переводчика. Вроде бы Беседин принял извинения», - цитирует Даниэльссона aftonbladet.

Напомним, что у Артёма Беседина в результате обследования выявлено повреждение трёх связок и перелом. Форвард пропустит примерно полгода.

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Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
Теги: Сборная Украины, Сборная Швеции, Артём Беседин, Маркус Даниэльссон
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