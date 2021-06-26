Ярмоленко: «Спасибо сборной Швеции за плей-офф»

Атакующий полузащитник сборной Украины Андрей Ярмоленко высказался о выходе национальной команды в плей-офф чемпионата Европы-2020. «Жёлто-синие» пробились в 1/8 с третьего места.

«Нам хотелось остаться на турнире. Уезжать просто так не хотелось. Все ребята смотрели, переживали. Спасибо сборной Швеции. Будем стараться играть в наш футбол», - передает слова футболиста издание Football.ua.

В первом раунде плей-офф сборная Украины встретится с национальной командой Швеции. Поединок состоится во вторник, 29 июня. Стартовый свисток прозвучит в 22:00 по московскому времени.

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