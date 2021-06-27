​Сборная Швеции посетила парк развлечений перед игрой с Украиной

За несколько дней до матча 1/8 финала чемпионата Европы против Украины сборная Швеции посетила парк развлечений в Гётеборге. Таким образом футболисты и тренеры решили разгрузиться на фоне рабочих будней.

Aftonbladet пишет о том, что в парке развлечений помимо игроков сборной Швеции никого не было. Так называемый «пузырь» коронавирусной безопасности не был нарушен.

«Очень радостно, что мы можем стать частью разгрузки команды. Надеюсь, наш парк внесёт свой вклад в создание чего-то позитивного», - сказала Юлия Василис, являющаяся представителем парка, в котором функционирует множество аттракционов.

Матч Швеция – Украина пройдёт во вторник, 29 июня.