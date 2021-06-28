Боярский: «Карасёв сможет спокойно судить финал Евро»

Известный футбольный болельщик Михаил Боярский считает отличной работу арбитра Сергея Карасёва как на чемпионате Европы в целом, так и в матче 1/8 финала Голландия - Чехия (0:2).

- Мало ли чего там говорят... Карасёв - отличный специалист. Он сможет спокойно судить финал Евро, - цитирует Боярского «Спорт-Экспресс».

Напомним, что в Голландии считают, что рефери грубо ошибся, когда принял решение удалить с поля Маттайса де Лихта, который рукой выбил мяч в сторону, чтобы сорвать потенциально голевую контратаку противника. В итоге Голландия провела почти тайм в меньшинстве и пропустила два мяча, завершив выступления на турнире.

Расписание и результаты матчей, турнирные таблицы, свежие новости Евро-2020 - в специальном разделе сетевого издания «Евро-Футбол.Ру».