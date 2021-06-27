Карасёв может отсудить финал Евро: Главный итог матча Голландия – Чехия

Исход матча между сборными Голландии и Чехии во многом решило судейское решение Сергея Карасёва и его помощников. Удаление де Лихта было абсолютно верным. Сетевое издание «Евро-Футбол.Ру» размышляет о перспективах нашего арбитра.

В последние годы в России привыкли критиковать отечественных арбитров. Действительно, внутри страны наши судьи допускает множество необъяснимых ошибок, и даже ВАР им не помогает. Тем более неожиданно, как круто на Евро работает наш судья. Сергей Карасёв отработал три встречи на турнире, две из которых были очень непростыми. Однако и поединок Германия – Венгрия, и теперь Голландия – Чехия получились едва ли не образцовыми.

Будем честны, именно Карасёв с помощниками во многом решил исход встречи между голландцами и чехами. Ключевым моментом матча стало удаление де Лихта в начале второго тайма при счёте 0:0. Голландцы до этого имели территориальное преимущество, но никак не могли его реализовать. При этом моментов у «оранжевых» было не так много. Чехи же ждали своего шанса. Удаление де Лихта всё изменило. Чехи завладели преимуществом и смогли додавить голландцев.

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Надо признать, что решение удалить де Лихта было абсолютно верным. Карасёв не хотел ломать игру и сначала показал жёлтую карточку голландцу. Однако помощники позвали главного арбитра к телевизору, и другого решения тот просто не мог принять. Это было храброе, но абсолютно правильное решение. В остальных случаях российский арбитр так же здорово разбирался в эпизодах. В общем, нашего судью можно только похвалить. В нынешней своей форме Карасёв может надеяться на полуфинал или даже финал Евро, благо сборная России ему не помешает в этом. Остаётся, правда, удивляться, почему на турнирах внутри страны Карасёв не работает так же.

Что касается самого поединка сборных Голландии и Чехии, то сказать особо нечего. Чехия вышла во многом благодаря удаче. Без удаления де Лихта чехи едва ли смогли бы победить. Конечно, оставалась надежда на шальную контратаку или серию пенальти, но в целом шансов у них было немного. Голландцы тоже не показывали какой-то футбол экстра-класса, но всё же смотрелись интереснее.

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Зато теперь мы точно знаем, что получим в полуфинале Евро команду-выскочку. До 1/2 дойдёт победитель пары Дания – Чехия, и едва ли кто-то изначально ожидал, что кто-то из них продвинется так далеко. Фаворитом же этой пары будут скандинавы. На основании увиденного можно утверждать, что датчане выглядят более цельной, более выстроенной командой. Чехам же пока просто очень сильно везёт: по уровню игры так далеко они не должны были заходить. Однако везение рано или поздно закончится.

Голландцы же никак не могут преодолеть своего кризиса. Поколение Депая, Вейналдума так и не стало звёздным. Поколение же де Йонга и де Лихта пока ещё слишком молодо, чтобы решать большие задачи. Тем не менее перспективы у «оранжевых» есть, но лишь в будущем. Возможно, на чемпионате мира в Катаре или на Евро в Германии голландцы смогут что-то завоевать, сейчас же им просто рано.

Андрей Центров