У сборной Чехии возникли проблемы с вылетом на матч

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26 Июня 2021, 18:43,
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Сборная Чехии в воскресенье проведёт матч 1/8 финала чемпионата Европы против Голландии. В субботу чешская национальная команда вылетала на игру в Будапешт, но возникла проблема. Самолёт не смог осуществить взлёт по расписанию из-за случайно надувшегося трапа, который в аварийных ситуациях позволяет эвакуировать пассажиров при приземлении.
«У меня были задержки, переносы и даже отмены рейсов из-за коронавируса. Но не вылететь из-за случайно надутого трапа – это со мной впервые», - написал в Twitter полузащитник Алекс Крал, выступающий за московский «Спартак».
Zažil jsem zpoždění letu, přesunutí také, dokonce i zrušení kvůli korona viru. Ale neodletět kvůli omylem nafouknuté skluzavce, to je poprvé #ceskarepre #EURO #SkluzavkyASkákacíHrady pic.twitter.com/ZTaE9eNROX— Alex Král (@alexkralcz) June 26, 2021
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Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
|Теги: Сборная Чехии, Алекс Крал