У сборной Чехии возникли проблемы с вылетом на матч

Сборная Чехии в воскресенье проведёт матч 1/8 финала чемпионата Европы против Голландии. В субботу чешская национальная команда вылетала на игру в Будапешт, но возникла проблема. Самолёт не смог осуществить взлёт по расписанию из-за случайно надувшегося трапа, который в аварийных ситуациях позволяет эвакуировать пассажиров при приземлении.

«У меня были задержки, переносы и даже отмены рейсов из-за коронавируса. Но не вылететь из-за случайно надутого трапа – это со мной впервые», - написал в Twitter полузащитник Алекс Крал, выступающий за московский «Спартак».