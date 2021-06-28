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Червиченко: «Карасёв - единственное светлое пятно для нас на Евро-2020»

28 Июня 2021, 13:47,

Бывший президент московского «Спартака» Андрей Червиченко высказался о работе российского рефери Сергея Ковалёва в поединке плей-офф чемпионата Европы-2020 между сборными Чехии и Голландии (2:0).

«Удаление было заслуженным. По делу дал красную. Карасёв - просто красавчик! Для нас это единственное светлое пятно на этом чемпионате», - приводит слова Червиченко издание Rusfootball.

Напомним, что в начале второго тайма российский арбитр удалил с поля защитника сборной Голландии Маттайса де Лихта. После этого Чехия забила два гола и шагнула в четвертьфинал Евро-2020. За путевку в полуфинал чехи поспорят с датчанами.

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Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
Теги: Андрей Червиченко, Сергей Карасёв
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