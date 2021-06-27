​Де Йонг: «Процесс не завершён, сборная Голландии ещё развивается»

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27 Июня 2021, 13:34,
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Талантливый полузащитник сборной Голландии Френки де Йонг высказался по поводу прогресса команды.
«С тех пор, как мы все вместе собрались, всё стало лучше, мы начали играть по новой системе, и это всегда требует времени. Процесс ещё не завершён. Думаю, что мы всё ещё развиваемся», - высказался де Йонг, чьи слова приводятся на сайте УЕФА.
Френки де Йонг также выразил надежду на то, что в воскресном матче 1/8 финала Евро-2020 против Чехии сборная Голландии сделает ещё один шаг вперёд.
Отметим, что победитель противостояния Голландия – Чехия в полуфинале сыграет с командой Дании.Расписание и результаты матчей, турнирные таблицы, свежие новости Евро-2020 - в специальном разделе сетевого издания «Евро-Футбол.Ру».
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Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
|Теги: Сборная Голландии, Френки де Йонг