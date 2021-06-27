​Де Йонг: «Процесс не завершён, сборная Голландии ещё развивается»

Талантливый полузащитник сборной Голландии Френки де Йонг высказался по поводу прогресса команды.

«С тех пор, как мы все вместе собрались, всё стало лучше, мы начали играть по новой системе, и это всегда требует времени. Процесс ещё не завершён. Думаю, что мы всё ещё развиваемся», - высказался де Йонг, чьи слова приводятся на сайте УЕФА.

Френки де Йонг также выразил надежду на то, что в воскресном матче 1/8 финала Евро-2020 против Чехии сборная Голландии сделает ещё один шаг вперёд.

Отметим, что победитель противостояния Голландия – Чехия в полуфинале сыграет с командой Дании.