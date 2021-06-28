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Деменко: «Мне очень понравилась сборная Чехии, она сыграла так, как я не ожидал»

28 Июня 2021, 15:49,

Бывший российский футболист Максим Деменко прокомментировал результат матча между сборными Чехии и Нидерландов (2:0) в беседе с корреспондентом сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» Николаем Алексеевым.

«Конечно, результат удивил. Честно говоря, думал, что голландцы не дадут вариантов чехам и пройдут дальше. Сборная Чехии, видимо, очень хорошо разобрала Нидерланды, изучила их игру и фактически ничего не дала им сделать по ходу матча. Чехи порадовали своей игрой и своей игровой мыслью. Мне очень понравилась эта команда, она сыграла так, как я не ожидал.

На что может претендовать такая Чехия? Она будет встречаться с Данией. Тут есть такой момент, что датчане все-таки поинтереснее смотрятся. Но это футбол, неизвестно, как это отразится на поле. В любом случае, Чехия обыграла такую сборную, как Нидерланды, а значит, датчанам будет очень тяжело на самом деле», - сказал Деменко.

Расписание и результаты матчей, турнирные таблицы, свежие новости Евро-2020 - в специальном разделе сетевого издания «Евро-Футбол.Ру».

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Евро-Футбол.Ру Руслан Ситяшенко
Теги: Сборная Голландии, Сборная Чехии, Максим Деменко
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