Вейналдум выйдет с радужной повязкой на матч против Чехии

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25 Июня 2021, 09:08,
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Один из лидеров сборной Голландии Джорджиньо Вейналдум решил поддержать ЛГБТ-сообщество в предстоящем поединке против команды Чехии в 1/8 финала чемпионата Европы-2020.
Как сообщает Besoccer, 30-летний полузащитник появится на поле с радужной повязкой. Если же болельщики выступят против его инициативы и начнут выкрикивать оскорбления, Вейналдум грозится увести свою команду с поля.
Сборная Голландии заняла первое место в своей группе и в плей-офф сыграет против команды Чехии. Поединок состоится в воскресенье, 27 июня, стартовый свисток прозвучит в 19:00 по московскому времени.
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Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
|Теги: Сборная Голландии, Джорджиньо Вейналдум
хоздуми и усему пчеловечеству срачняком заявить протест супротив такого хаммствва.
те, хто привык к тому шо их жеппами должно распоряжаться только государство, поддержат)