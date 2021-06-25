Вейналдум выйдет с радужной повязкой на матч против Чехии

Один из лидеров сборной Голландии Джорджиньо Вейналдум решил поддержать ЛГБТ-сообщество в предстоящем поединке против команды Чехии в 1/8 финала чемпионата Европы-2020.

Как сообщает Besoccer, 30-летний полузащитник появится на поле с радужной повязкой. Если же болельщики выступят против его инициативы и начнут выкрикивать оскорбления, Вейналдум грозится увести свою команду с поля.

Сборная Голландии заняла первое место в своей группе и в плей-офф сыграет против команды Чехии. Поединок состоится в воскресенье, 27 июня, стартовый свисток прозвучит в 19:00 по московскому времени.

Расписание и результаты матчей, турнирные таблицы, свежие новости Евро-2020 - в специальном разделе сетевого издания Евро-Футбол.Ру