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Вейналдум выйдет с радужной повязкой на матч против Чехии

25 Июня 2021, 09:08,

Один из лидеров сборной Голландии Джорджиньо Вейналдум решил поддержать ЛГБТ-сообщество в предстоящем поединке против команды Чехии в 1/8 финала чемпионата Европы-2020.

Как сообщает Besoccer, 30-летний полузащитник появится на поле с радужной повязкой. Если же болельщики выступят против его инициативы и начнут выкрикивать оскорбления, Вейналдум грозится увести свою команду с поля.

Сборная Голландии заняла первое место в своей группе и в плей-офф сыграет против команды Чехии. Поединок состоится в воскресенье, 27 июня, стартовый свисток прозвучит в 19:00 по московскому времени.

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Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
Теги: Сборная Голландии, Джорджиньо Вейналдум
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Комментарии (1)
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0
crocodile
25 Июня 2021, 09:43

хоздуми и усему пчеловечеству срачняком заявить протест супротив такого хаммствва.
те, хто привык к тому шо их жеппами должно распоряжаться только государство, поддержат)

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