Де Бура могут уволить с поста главного тренера сборной Голландии

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28 Июня 2021, 08:50,
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Будущее главного тренера сборной Голландии Франка де Бура находится в подвешенном состоянии, об этом информирует инсайдер Николо Скира в своем «Твиттере».
Согласно данным журналиста, футбольная федерация страны задумалась над увольнением 51-летнего наставника после неудачи на чемпионате Европы-2020. Руководство осталось недовольно поражением национальной команды от Чехии (0:2) в 1/8 финала континентального турнира.
Напомним, что де Бур занимает пост рулевого «оранжевых» с сентября 2020 года.
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Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
|Теги: Сборная Голландии, Франк Де Бур