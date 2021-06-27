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Тренер датчан хотел бы сыграть против Голландии в 1/4 финала

27 Июня 2021, 23:56,

Главный тренер сборной Дании Каспер Хьюлманд неожиданно отреагировал на сенсационный результат матча между командами Голландии и Чехии (0:2).

- Я бы лучше сыграл с голландцами. Да, у этой команды есть некоторые игроки сильнее наших, но сборная Чехии намного лучше выступала в последние годы. Это первая команда, которая может справиться с нашим темпом игры и прессингом, - заявил Хьюлманд в интервью датскому TV2.

Напомним, что Дания проиграла финнам (0:1) и Бельгии (1:2), после чего одолела россиян (4:1) и Уэльс (4:0). Чехи были сильнее Шотландии (2:0), поделили очки с хорватами (1:1), проиграли Англии (0:1) и выбили голландцев - 2:0.

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Евро-Футбол.Ру Руслан Ситяшенко
Теги: Сборная Дании, Каспер Хьюлманд
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