Тренер датчан хотел бы сыграть против Голландии в 1/4 финала

Главный тренер сборной Дании Каспер Хьюлманд неожиданно отреагировал на сенсационный результат матча между командами Голландии и Чехии (0:2).

- Я бы лучше сыграл с голландцами. Да, у этой команды есть некоторые игроки сильнее наших, но сборная Чехии намного лучше выступала в последние годы. Это первая команда, которая может справиться с нашим темпом игры и прессингом, - заявил Хьюлманд в интервью датскому TV2.

Напомним, что Дания проиграла финнам (0:1) и Бельгии (1:2), после чего одолела россиян (4:1) и Уэльс (4:0). Чехи были сильнее Шотландии (2:0), поделили очки с хорватами (1:1), проиграли Англии (0:1) и выбили голландцев - 2:0.

Расписание и результаты матчей, турнирные таблицы, свежие новости Евро-2020 - в специальном разделе сетевого издания «Евро-Футбол.Ру».