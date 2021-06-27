Де Бур: «Мы выглядели лучше до удаления и вели игру»

Главный тренер сборной Голландии Франк де Бур дал комментарий после вылета из 1/8 финала Евро-2020.

- Чехия оказалась сложным соперником, но я думаю, что мы выглядели лучше до удаления. Мы вели игру. Дензел Дюмфрис убегал в лицевую несколько раз за первый тайм, то же самое получалось у Патрика ван Анхольта, - заявил тренер на NOS TV.

- Такие матчи решаются в 1-2 моментах. У нас был один такой у Дониэлла Малена, а спустя несколько секунд мы оказались вдесятером. И худшее, что можно было получить в матче против такого соперника, остаться в меньшинстве. Тогда Чехия смогла играть именно в тот футбол, который ей был удобный.

При счете 0:1 я хотел перестроить игру на 3-3-3, передвинув Бергёйса на правое крыло, Куинси Промеса - налево, а Ваута Вергхорста - в центр нападения, но прямо перед этим чехи забили снова, и мне пришлось отказаться от этой идеи, - добавил де Бур.

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