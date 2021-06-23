Люк де Йонг пропустит оставшиеся матчи Евро-2020

Нападающий «Севильи» и сборной Голландии Люк де Йонг не сможет принять участия в оставшихся матчах национальной команды на Евро-2020. 30-летний футболист повредил колено во время тренировки во вторник и на следующий день прошел полное обследование, которое подтвердило худшие опасения. Об этом сообщает Marca.

Испанский клуб намерен провести дополнительные тесты, чтобы понять, можно ли обойтись без операции. Если же оперативного вмешательства не избежать, клубу придется менять трансферную стратегию. Люка планировали продать в ПСВ, но эта травма может перечеркнуть все планы. Что касается сборной Голландии, заменить де Йонга в заявке уже невозможно.

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