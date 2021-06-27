Голландия - Чехия: где смотреть прямую трансляцию онлайн

Умеющие и любящие атаковать голландцы в 1/8 финала Евро-2020 сыграют против сборной Чехии, которая является крепким середняком. Команда с севера Европы имеет все шансы, чтобы пойти дальше по турнирной сетке, добыв свою четвертую победу европейском футбольном форуме.

В 19:00 включайте каналы Первый, «Футбол 1» (Украина), «Футбол 2» (Украина), «Беларусь 5», «Беларусь 5 Интернет» и «Казахстан ТВ». Текстовую трансляцию проведёт LiveResult.ru.

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