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Голландия - Чехия: где смотреть прямую трансляцию онлайн

27 Июня 2021, 02:02,

Умеющие и любящие атаковать голландцы в 1/8 финала Евро-2020 сыграют против сборной Чехии, которая является крепким середняком. Команда с севера Европы имеет все шансы, чтобы пойти дальше по турнирной сетке, добыв свою четвертую победу европейском футбольном форуме.

В 19:00 включайте каналы Первый, «Футбол 1» (Украина), «Футбол 2» (Украина), «Беларусь 5», «Беларусь 5 Интернет» и «Казахстан ТВ». Текстовую трансляцию проведёт LiveResult.ru.

Расписание и результаты матчей, турнирные таблицы, свежие новости Евро-2020 - в специальном разделе сетевого издания «Евро-Футбол.Ру».

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Евро-Футбол.Ру Руслан Ситяшенко
Теги: Сборная Голландии, Сборная Чехии
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