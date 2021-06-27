Как сборная Чехии поставила жирную точку в матче с голландцами - видео

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27 Июня 2021, 22:04,
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Сборная Чехии стала автором первой сенсации на Евро-2020, выбив из плей-офф турнира фаворитов - национальную команду Голландии. «Оранжевые» остались в меньшинстве в начале второго тайма, а затем пропустили два мяча подряд и пакую чемоданы домой (0:2). На 80-й минуте чешские футболисты разорвали оборону противника, и Патрик Шик расстрелял ворота из пределов штрафной площади, забив свой четвертый гол на турнире.
Видео этого момента представлено ниже.
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Евро-Футбол.Ру Руслан Ситяшенко
|Теги: Сборная Голландии, Сборная Чехии, Патрик Шик