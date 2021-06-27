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Карасёв поучаствовал в первой сенсация плей-офф: сборная Чехии выбила голландцев с Евро-2020

27 Июня 2021, 20:56,

В рамках 1/8 финала чемпионата Европы сошлись Нидерланды и Чехия.

Протокол игры  
Голландия 0:2 Чехия
    68' Голеш Томаш (0:1)
    80' Шик Патрик (0:2)
Стекеленбург Мартен Де Врей Стефан Де Лихт Маттайс   55' Блинд Дэйли   81' (Бергёйс Стивен (   81') Дюмфрис Дензел   46' Де Рон Мартен   73' (Вегхорст Ваут (   73') Вейналдум Джорджиньо Де Йонг Френки   84' Ван Анхольт Патрик   81' (Тимбер Юррьен (   81') Депай Мемфис Мален Дониэлл   57' (Промес Куинси (   57')
Запасные: Крул Тим Вельтман Йоел Аке Натан Бизот Марко Классен Дэви Гакпо Коди Вайндал Оуэн Гравенберх Райан
Вацлик Томаш Цоуфал Владимир   56' Челюстка Ондржей Калаш Томаш Кадержабек Павел Голеш Томаш   85' (Крал Алекс (   85') Соучек Томаш Масопуст Лукаш   79' (Янкто Якуб (   79') Барак Антонин   90' (Садилек Михал (   90') Шевчик Петр   85' (Гложек Адам (   85') Шик Патрик   90' (Крменчик Михал (   90')
Запасные: Пекхарт Томаш Брабец Якуб Коубек Томаш Пешек Якуб Мандоус Алеш Выдра Матей Матею Алеш
27 июня. Стадион "Ференц Пушкаш".

 

Добротную сетку в своё распоряжение получила сборная Нидерландов. Группа на Евро-2020 у «оранжевых» была слабенькая (ещё и Украина удивила со знаком минус), так ещё и в плей-офф первым соперником стали чехи, а в четвертьфинале команду Франка де Бура ждала бы Дания. Учитывая пары Англия – Германия и встречу Бельгии с Португалией – жребий прекрасный. Но итог не столь прекрасен.

«Оранжевые» группу выиграли уверенно, почти в каждом матче забив по три мяча, и устремились к чехам, о последних играх с которыми воспоминания не самые приятные. В отборе на Евро-2016 чехи дважды обыграли голландец и оставили тех без крупного международного турнира. И вот, ситуация примерно повторилась.

Несмотря на то, что Будапешт на время матча стал «оранжевым», поддержку команда Франка де Бура получила колоссальную, да и вообще считалась фаворитом, реализовать преимущество не получилось. Ни одного удара в створ ворот, ни одного толкового момента. Только Маттайс де Лихт после подачи от угла поля опасно скидывал мяч вдоль ворот, но при этом находился в офсайде, к тому е Вацлик сыграл на выходе. Голландцы больше владели мячом, однако во что-то угрожающее это не выливалось.

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К концу первого тайма чехи вконец осмелели. Сначала перехватили инициативу, а затем и создали лучший момент тайма. Масопуст по левому краю продрался, прострелил чётко на Барака, а Антонин в касание пробил в Маттайса де Лихта. В таком неспешном темпе начался и второй тайм. Дюмфрис врезал по лицу Кадержабеку, получив первую жёлтую карточку в матче. Игра Чехии и Нидерландов вообще не пылала событийностью.

Пока на авансцену не вышел Сергей Карасёв. Российский арбитр посмотрел повтор эпизода, когда Де Лихт провалился в борьбе с Шиком, упал и сыграл рукой, завершив атаку. Сначала Карасёв показал жёлтую карточку, но видео убедило его ужесточить наказание – голландцы остались в меньшинстве. И почти тут же Франк де Бур выпустил Промеса, отправив отдыхать Малена. Совсем не оборонительная замена, даже в меньшинстве «оранжевые» не отходили от своей модели.

И очень зря. Чехи знатно навалились, оборона Де Бура не справлялась. После углового пробил Шик и появился титр на потенциальный пенальти – повезло голландцам. Кадержабек классно бил в дальний угол – с трудом заблокировал Дюмфрис. Гол назревал и всё-таки случился. Штрафной (почти что угловой) заработали чехи. Последовала подача на Калаша, то скинул вдоль ворот, а Голеш уже вонзил мяч в сетку – 0:1.

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Голландцы вроде хотели навязать борьбу, но одного желания оказалось мало. Чехи спокойно отбивались, а в концовке сняли все вопросы. Атаку начал длинной передачей Вацлик, далее скидка нашла Голеша, а его прострел – ногу Шика. Патрик снял все вопросы по победителю – 0:2.

Вот и всё, завершилась оранжевая сказка. Три победы в группе перечёркнуты одним поражением в плей-офф. Чехи были явным андердогом, но заслуженно идут дальше и в четвертьфинале сыграют с датчанами.

0
Евро-Футбол.Ру Иван_Терентьев
Теги: Сборная Голландии, Сборная Чехии
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Комментарии (14)
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0
pol-black
27 Июня 2021, 21:20

провалили голландцы матч. переиграли атлетически голландцев чехи. были у голландцев хорошие моменты, но не реализовали. а чехи свои реализовали. Красёв в эпизоде с Де Лихтом принял верное решение защитник сыграл рукой умышленно. и при ВАР такой поступок - глупый. вот Де Йонгу жёлтую дал ни за что.
жаль голландцев, всегда за них болею. но здесь победа чехов заслуженная. а оранжевая сказка продолжится. всегда продолжалась...

0
Super fanat
27 Июня 2021, 21:32

Главное, чтобы проклятье сняли. Оно не даёт дышать Нидерландам все последние годы! Что в плане попаданий на Евро, что в самом участии в них. Должен же этот порочный круг разомкнуться когда-то. А сегодня, прости, позор по всем фронтам был для Нидерландов. Как в плане настроя, так и в плане борьбы, да и в плане тактики.

0
sierge
27 Июня 2021, 21:20
Ещё в матче с Украиной были заметны ошибки в обороне Нидерландов. Просто тут они не смогли забить.
1
Милка
27 Июня 2021, 21:17

А ведь чемпионат уже сенсационный. Ведь в полуфинале сыграет андердог

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0
летний дождь2
27 Июня 2021, 21:08

главное что голландцев выбила, а Нидерланды еще играют.. вон тамбовцы вообще из группы не вышли))

1
nevr75
27 Июня 2021, 21:07

Изначально , еще с хохлами сказал, Голландцам с такой энергозатратной игрой ни фига не светит.
Удивительно, но всегда у Голландцев куча звезд, а выиграть ничего не могут. А по факту, чехи корявенькие, но за счет физики, плюс четкой установки на игру, есть результат, вот на кого нам равняться нужно.....

0
redwhite1959
27 Июня 2021, 21:22

Для выигрыша крупных турниров кроме звёздных игроков нужен ещё и звёздный тренер. Де Бур ЯВНО не Михелс!

0
Super fanat
27 Июня 2021, 21:07

Обосрались. Идём дальше.
P.S. Зато если бы Россия чехам проиграла, сколько было бы вони и стонов)))

0
Милка
27 Июня 2021, 21:04

И всюду звук, и всюду свет,
И шайбой кто-то в лоб заехал,
И наши выиграли у всех,
Лишь я один болел за чехов.
А.П. Чехов

0
attaboy
27 Июня 2021, 21:03

Круто, не ожидал, чехи молодцы

1
779
27 Июня 2021, 21:03

Всё таки, при явном звёздном недостатке у Нидерландов, нельзя рассчитывать на сумбурную импровизацию как приоритет в игре. И чехи со строгой игрой очень наглядно голландцам это показали.
Жаль, но это было неизбежно.

0
pol-black
27 Июня 2021, 21:21

при здоровом Ван Дейке вряд ли бы такое произошло.

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0
zhoomart88
27 Июня 2021, 20:58
Повтарения Евро 2008 в место России тепер Чехия
0
skywoker
27 Июня 2021, 20:58

удаление решило
но голландцы и так не претенденты на что то
катают красиво, да
но и позволяют сопернику всё
если украина с 0-2 отыгралась, от топовой команды было бы решето

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