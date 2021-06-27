Карасёв поучаствовал в первой сенсация плей-офф: сборная Чехии выбила голландцев с Евро-2020

В рамках 1/8 финала чемпионата Европы сошлись Нидерланды и Чехия.

Добротную сетку в своё распоряжение получила сборная Нидерландов. Группа на Евро-2020 у «оранжевых» была слабенькая (ещё и Украина удивила со знаком минус), так ещё и в плей-офф первым соперником стали чехи, а в четвертьфинале команду Франка де Бура ждала бы Дания. Учитывая пары Англия – Германия и встречу Бельгии с Португалией – жребий прекрасный. Но итог не столь прекрасен.

«Оранжевые» группу выиграли уверенно, почти в каждом матче забив по три мяча, и устремились к чехам, о последних играх с которыми воспоминания не самые приятные. В отборе на Евро-2016 чехи дважды обыграли голландец и оставили тех без крупного международного турнира. И вот, ситуация примерно повторилась.

Несмотря на то, что Будапешт на время матча стал «оранжевым», поддержку команда Франка де Бура получила колоссальную, да и вообще считалась фаворитом, реализовать преимущество не получилось. Ни одного удара в створ ворот, ни одного толкового момента. Только Маттайс де Лихт после подачи от угла поля опасно скидывал мяч вдоль ворот, но при этом находился в офсайде, к тому е Вацлик сыграл на выходе. Голландцы больше владели мячом, однако во что-то угрожающее это не выливалось.

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К концу первого тайма чехи вконец осмелели. Сначала перехватили инициативу, а затем и создали лучший момент тайма. Масопуст по левому краю продрался, прострелил чётко на Барака, а Антонин в касание пробил в Маттайса де Лихта. В таком неспешном темпе начался и второй тайм. Дюмфрис врезал по лицу Кадержабеку, получив первую жёлтую карточку в матче. Игра Чехии и Нидерландов вообще не пылала событийностью.

Пока на авансцену не вышел Сергей Карасёв. Российский арбитр посмотрел повтор эпизода, когда Де Лихт провалился в борьбе с Шиком, упал и сыграл рукой, завершив атаку. Сначала Карасёв показал жёлтую карточку, но видео убедило его ужесточить наказание – голландцы остались в меньшинстве. И почти тут же Франк де Бур выпустил Промеса, отправив отдыхать Малена. Совсем не оборонительная замена, даже в меньшинстве «оранжевые» не отходили от своей модели.

И очень зря. Чехи знатно навалились, оборона Де Бура не справлялась. После углового пробил Шик и появился титр на потенциальный пенальти – повезло голландцам. Кадержабек классно бил в дальний угол – с трудом заблокировал Дюмфрис. Гол назревал и всё-таки случился. Штрафной (почти что угловой) заработали чехи. Последовала подача на Калаша, то скинул вдоль ворот, а Голеш уже вонзил мяч в сетку – 0:1.

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Голландцы вроде хотели навязать борьбу, но одного желания оказалось мало. Чехи спокойно отбивались, а в концовке сняли все вопросы. Атаку начал длинной передачей Вацлик, далее скидка нашла Голеша, а его прострел – ногу Шика. Патрик снял все вопросы по победителю – 0:2.

Вот и всё, завершилась оранжевая сказка. Три победы в группе перечёркнуты одним поражением в плей-офф. Чехи были явным андердогом, но заслуженно идут дальше и в четвертьфинале сыграют с датчанами.