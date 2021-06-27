Карасёв поучаствовал в первой сенсация плей-офф: сборная Чехии выбила голландцев с Евро-2020

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27 Июня 2021, 20:56,
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В рамках 1/8 финала чемпионата Европы сошлись Нидерланды и Чехия.
|68' Голеш Томаш (0:1)
|80' Шик Патрик (0:2)
Добротную сетку в своё распоряжение получила сборная Нидерландов. Группа на Евро-2020 у «оранжевых» была слабенькая (ещё и Украина удивила со знаком минус), так ещё и в плей-офф первым соперником стали чехи, а в четвертьфинале команду Франка де Бура ждала бы Дания. Учитывая пары Англия – Германия и встречу Бельгии с Португалией – жребий прекрасный. Но итог не столь прекрасен.
«Оранжевые» группу выиграли уверенно, почти в каждом матче забив по три мяча, и устремились к чехам, о последних играх с которыми воспоминания не самые приятные. В отборе на Евро-2016 чехи дважды обыграли голландец и оставили тех без крупного международного турнира. И вот, ситуация примерно повторилась.
Несмотря на то, что Будапешт на время матча стал «оранжевым», поддержку команда Франка де Бура получила колоссальную, да и вообще считалась фаворитом, реализовать преимущество не получилось. Ни одного удара в створ ворот, ни одного толкового момента. Только Маттайс де Лихт после подачи от угла поля опасно скидывал мяч вдоль ворот, но при этом находился в офсайде, к тому е Вацлик сыграл на выходе. Голландцы больше владели мячом, однако во что-то угрожающее это не выливалось.
К концу первого тайма чехи вконец осмелели. Сначала перехватили инициативу, а затем и создали лучший момент тайма. Масопуст по левому краю продрался, прострелил чётко на Барака, а Антонин в касание пробил в Маттайса де Лихта. В таком неспешном темпе начался и второй тайм. Дюмфрис врезал по лицу Кадержабеку, получив первую жёлтую карточку в матче. Игра Чехии и Нидерландов вообще не пылала событийностью.
Пока на авансцену не вышел Сергей Карасёв. Российский арбитр посмотрел повтор эпизода, когда Де Лихт провалился в борьбе с Шиком, упал и сыграл рукой, завершив атаку. Сначала Карасёв показал жёлтую карточку, но видео убедило его ужесточить наказание – голландцы остались в меньшинстве. И почти тут же Франк де Бур выпустил Промеса, отправив отдыхать Малена. Совсем не оборонительная замена, даже в меньшинстве «оранжевые» не отходили от своей модели.
И очень зря. Чехи знатно навалились, оборона Де Бура не справлялась. После углового пробил Шик и появился титр на потенциальный пенальти – повезло голландцам. Кадержабек классно бил в дальний угол – с трудом заблокировал Дюмфрис. Гол назревал и всё-таки случился. Штрафной (почти что угловой) заработали чехи. Последовала подача на Калаша, то скинул вдоль ворот, а Голеш уже вонзил мяч в сетку – 0:1.
Голландцы вроде хотели навязать борьбу, но одного желания оказалось мало. Чехи спокойно отбивались, а в концовке сняли все вопросы. Атаку начал длинной передачей Вацлик, далее скидка нашла Голеша, а его прострел – ногу Шика. Патрик снял все вопросы по победителю – 0:2.
Вот и всё, завершилась оранжевая сказка. Три победы в группе перечёркнуты одним поражением в плей-офф. Чехи были явным андердогом, но заслуженно идут дальше и в четвертьфинале сыграют с датчанами.
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Евро-Футбол.Ру Иван_Терентьев
|Теги: Сборная Голландии, Сборная Чехии
провалили голландцы матч. переиграли атлетически голландцев чехи. были у голландцев хорошие моменты, но не реализовали. а чехи свои реализовали. Красёв в эпизоде с Де Лихтом принял верное решение защитник сыграл рукой умышленно. и при ВАР такой поступок - глупый. вот Де Йонгу жёлтую дал ни за что.
жаль голландцев, всегда за них болею. но здесь победа чехов заслуженная. а оранжевая сказка продолжится. всегда продолжалась...
Главное, чтобы проклятье сняли. Оно не даёт дышать Нидерландам все последние годы! Что в плане попаданий на Евро, что в самом участии в них. Должен же этот порочный круг разомкнуться когда-то. А сегодня, прости, позор по всем фронтам был для Нидерландов. Как в плане настроя, так и в плане борьбы, да и в плане тактики.
А ведь чемпионат уже сенсационный. Ведь в полуфинале сыграет андердог
главное что голландцев выбила, а Нидерланды еще играют.. вон тамбовцы вообще из группы не вышли))
Изначально , еще с хохлами сказал, Голландцам с такой энергозатратной игрой ни фига не светит.
Удивительно, но всегда у Голландцев куча звезд, а выиграть ничего не могут. А по факту, чехи корявенькие, но за счет физики, плюс четкой установки на игру, есть результат, вот на кого нам равняться нужно.....
Для выигрыша крупных турниров кроме звёздных игроков нужен ещё и звёздный тренер. Де Бур ЯВНО не Михелс!
Обосрались. Идём дальше.
P.S. Зато если бы Россия чехам проиграла, сколько было бы вони и стонов)))
И всюду звук, и всюду свет,
И шайбой кто-то в лоб заехал,
И наши выиграли у всех,
Лишь я один болел за чехов.
А.П. Чехов
Круто, не ожидал, чехи молодцы
Всё таки, при явном звёздном недостатке у Нидерландов, нельзя рассчитывать на сумбурную импровизацию как приоритет в игре. И чехи со строгой игрой очень наглядно голландцам это показали.
Жаль, но это было неизбежно.
при здоровом Ван Дейке вряд ли бы такое произошло.
удаление решило
но голландцы и так не претенденты на что то
катают красиво, да
но и позволяют сопернику всё
если украина с 0-2 отыгралась, от топовой команды было бы решето