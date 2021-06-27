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Де Лихт: «Проиграли этот матч из-за моего проступка»

27 Июня 2021, 22:09,

Антигерой матча Голландия - Чехия в 1/8 финала чемпионата Европы 2020 года защитник Маттайс де Лихт подвёл итоги поединка. Голландец был удален в начале второго тайма за игру рукой у штрафной площади, а его команда уступила 0:2.

- Конечно, ужасное состояние. Мы проиграли этот матч из-за моего проступка. Возвращаясь к тому эпизоду, мне не нужно было давать мячу отскочить от газона. Мне казалось, что мы контролировали ход матча и имели свои моменты, в частности, в первом тайме. У меня нет ощущения, что у соперника были такие же шансы. Но все изменила красная карточка, - заявил де Лихт на NOS TV.

Чехи вышли на Данию в 1/4 финала.

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Евро-Футбол.Ру Руслан Ситяшенко
Теги: Сборная Голландии, Маттайс де Лихт
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Комментарии (1)
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1
BESTJuventus10
27 Июня 2021, 22:29

ну до красной голландия тоже выглядела так себе и не нанесла ни одного удара в створ. так что это общий провал.

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