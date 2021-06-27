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Все 4 удаления голландцев на чемпионатах Европы были в матчах с чехами

27 Июня 2021, 20:34,

Сборная Голландии осталась в меньшинстве в начале второго тайма матча с Чехией в 1/8 финала Евро-2020. Защитник Маттайс де Лихт увидел перед собой красную карточку  за игру рукой с целью срыва атаки соперника, которая могла стать голевой.

Это все второе удаление в карьере де Лихта, и снова в сборной Голландии. Прошлое было в игре с марокканцами четыре года назад.

Еще забавнее тот факт, что все четыре красные карточки «оранжевых» на чемпионатах Европы были в матчах против чешских футболистов - Йохан Нескенс и Вим ван Ханегем были удалены в поединке 1974 года, а Джон Хейтинга - в 2004 году.

Расписание и результаты матчей, турнирные таблицы, свежие новости Евро-2020 - в специальном разделе сетевого издания «Евро-Футбол.Ру».


 

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Евро-Футбол.Ру Руслан Ситяшенко
Теги: Сборная Голландии, Сборная Чехии, Маттайс де Лихт
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Комментарии (1)
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Super fanat
27 Июня 2021, 21:18

Прокляли их чехи, прокляли :) А жаль, поначалу Нидерланды казались фаворитами Евро, пусть и не гарантированно финалистами, 1/2 где-то. Но строгая, организованная игра чехов и самоотдача показала, что нидерландские мастера футбола никуда не годятся. В первую очередь, в плане духа. Нет чемпионского менталитета.

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