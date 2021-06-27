Все 4 удаления голландцев на чемпионатах Европы были в матчах с чехами

Сборная Голландии осталась в меньшинстве в начале второго тайма матча с Чехией в 1/8 финала Евро-2020. Защитник Маттайс де Лихт увидел перед собой красную карточку за игру рукой с целью срыва атаки соперника, которая могла стать голевой.

Это все второе удаление в карьере де Лихта, и снова в сборной Голландии. Прошлое было в игре с марокканцами четыре года назад.

Еще забавнее тот факт, что все четыре красные карточки «оранжевых» на чемпионатах Европы были в матчах против чешских футболистов - Йохан Нескенс и Вим ван Ханегем были удалены в поединке 1974 года, а Джон Хейтинга - в 2004 году.

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