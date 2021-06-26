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​Капитан сборной Чехии может пропустить матч с Голландией

26 Июня 2021, 20:52,

Капитан сборной Чехии Владимир Дарида получил повреждение во время пятничной тренировки. Об этом сообщает пресс-служба команды. В субботу Дарида не тренировался, полузащитник находится под контролем врачей и физиотерапевтов. Отмечается, что решение по поводу возможного участия футболиста в матче против Голландии ещё не принято.

Матч между сборными Голландии и Чехии в рамках 1/8 фиала Евро-2020 пройдёт в Будапеште в воскресенье, 27 июня. Победитель противостояния в четвертьфинале континентального футбольного форума сыграет против Дании.

Расписание и результаты матчей, турнирные таблицы, свежие новости Евро-2020 - в специальном разделе сетевого издания «Евро-Футбол.Ру».
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Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
Теги: Сборная Чехии, Владимир Дарида
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