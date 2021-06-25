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Вейналдум: «УЕФА должен защищать игроков от проявлений расизма»

25 Июня 2021, 12:58,

Капитан сборной Голландии Джорджиньо Вейналдум убеждён, что УЕФА должен воспользоваться своей властью и дать ясно понять, какие последствия наступят в случае проявлений расизма во время матчей, сообщает Marca.

«УЕФА должен защищать игроков от оскорблений, — сказал Вейналдум, — должен принимать решения в защиту игроков». По мнению Вейналдума, столкнувшимся с неприемлемым поведением игрокам пострадавшей команды следует обращаться к арбитру и совместно решать, как поступить.

Также Вейналдум считает, что УЕФА должен проявить свою власть и объявить, что в подобных случаях игра будет приостановлена.

Ранее организация «Футбол против расизма в Европе» осудила поведение российских болельщиков, освиставших акцию игроков сборной Бельгии в поддержку BLM.

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Евро-Футбол.Ру Алексей Васильев
Теги: Сборная Голландии, Джорджиньо Вейналдум
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