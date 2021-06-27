УЕФА не запрещал радужные цвета в Будапеште

УЕФА постоянно оказывается в околополитических скандалах во время Евро-2020. Если сначала в европейском футбольном союзе не могли определиться с лозунгами на форме сборной Украины, то далее причиной раздора стали радужные цвета.

Перед матчем Германия - Венгрия УЕФА запретила радужную подсветку стадиона в Мюнхене. Позже голландские СМИ и федерация сообщили, что УЕФА запретил использование радужных цветов в фан-зоне Будапешта во время матча Голландии и Чехии.

- УЕФА хотел бы заявить, что не запрещал подобные символы в фан-зоне Будапешта, - говорится в заявлении организации.

Также в УЕФА отметили, что рекомендовали венгерским властям не ограничивать использование радужных предметов и на стадионе во время игры, считая, что символика ЛГБТ-сообщества не является политической.

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