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Калоуда поделился ожиданиями от матча Голландия - Чехия

27 Июня 2021, 17:34,

Бывший полузащитник ЦСКА Любош Калоуда в эксклюзивном интервью для сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» дал оценку игре сборной Чехии на Евро-2020 и сделал прогноз на матч 1/8 финала с Голландией.

Как вам игра сборной Чехии на Евро?

Мне нравится, как команда себя проявляет. Мы показали хорошую игру в группе, смотрелись сильно. Надеемся продолжить в том же духе.

Что скажете о сопернике?

О, голландцы очень техничные. У них потрясающие мастера, играющие в ведущих клубах мира. Мне очень понравилась эта команда в группе.

Какие ожидания от игры?

Сборная Чехии должна отдать всю себя на поле. Мы должны закрыть всех лидеров атаки соперника, не дать им свободно перемещаться и закрывать зоны. Надеюсь, в итоге мы сможем забить и надёжно сыграть в обороне.

Сергей Румянцев

Расписание и результаты матчей, турнирные таблицы, свежие новости Евро-2020 - в специальном разделе сетевого издания «Евро-Футбол.Ру».

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Евро-Футбол.Ру Руслан Ситяшенко
Теги: Сборная Голландии, Сборная Чехии, Любош Калоуда
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