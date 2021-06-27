Калоуда поделился ожиданиями от матча Голландия - Чехия

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27 Июня 2021, 17:34,
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Бывший полузащитник ЦСКА Любош Калоуда в эксклюзивном интервью для сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» дал оценку игре сборной Чехии на Евро-2020 и сделал прогноз на матч 1/8 финала с Голландией.
Как вам игра сборной Чехии на Евро?
Мне нравится, как команда себя проявляет. Мы показали хорошую игру в группе, смотрелись сильно. Надеемся продолжить в том же духе.
Что скажете о сопернике?
О, голландцы очень техничные. У них потрясающие мастера, играющие в ведущих клубах мира. Мне очень понравилась эта команда в группе.
Какие ожидания от игры?
Сборная Чехии должна отдать всю себя на поле. Мы должны закрыть всех лидеров атаки соперника, не дать им свободно перемещаться и закрывать зоны. Надеюсь, в итоге мы сможем забить и надёжно сыграть в обороне.
Сергей Румянцев
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Евро-Футбол.Ру Руслан Ситяшенко
|Теги: Сборная Голландии, Сборная Чехии, Любош Калоуда