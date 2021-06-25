Кадержабек: «Голландцы здорово продвигают мяч вперёд»

Защитник сборной Чехии Павел Кадержабек пообщался с журналистами перед матчем против Голландии.

«Наша последняя встреча с голландцами в 2015 году? Я забил всего три гола за сборную, один из них в той игре. Конечно, я прекрасно помню этот матч. У меня остались только самые приятные воспоминания.

Нас ждёт тяжёлый матч, мы будем играть в Будапеште, думаю, что трибуны будут полностью забиты. Голландцы обладают высочайшим классом, особенно это касается продвижения мяча вперёд. Они и правда великолепны, поэтому нам стоит играть аккуратно», - цитирует Кадержабека пресс-служба УЕФА.

Матч между сборными Голландии и Чехии состоится в воскресенье, 27 июня.

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