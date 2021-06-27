Френки де Йонг: «Не было ни намека на недооценку сборной Чехии»

Полузащитник сборной Голландии Френки де Йонг удивлён слабой физической формой своей команды на фоне команды Чехии в матче 1/8 финала Евро-2020 (0:2).

- Все было так, будто мы устали, и у меня нет понимания, почему так произошло. Мы очень хотели добиться победы. Для некоторых футболистов это был главный матч в карьере. Я бы не сказал, что мы тактически не были готовы к этому сопернику. Мы играли с концентрацией, и не было ни намека на недооценку. Просто не удалось сыграть в свой футбол. Порой случаются дни как этот, - заявил де Йонг NOS TV.

Отметим, что у голландцев за 90 минут не было ни одного удара в створ.

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