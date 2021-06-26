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​Де Бур: «Дюмфрис справится со слухами»

26 Июня 2021, 22:15,

Защитник сборной Голландии Дензел Дюмфрис здорово показал себя на групповой стадии Евро-2020. Качественная игра футболиста спровоцировала слухи об интересе к нему со стороны «Баварии» и «Реала». Ситуацию прокомментировал рулевой «оранжевых» Франк де Бур.

«Дензел здорово выступил. Когда ты так показываешь себя на таком уровне, о тебе начинают писать, и тобой начинают интересоваться клубы. Это здорово для всех. Слухи – это нормально. Я уверен, что Дюмфрис сможет с этим справиться», - сказал де Бур на пресс-конференции.

Отметим, что Дензел Дюмфрис за клубном уровне выступает за ПСВ.

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Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
Теги: Сборная Голландии, ПСВ, Франк Де Бур, Дензел Дюмфрис
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