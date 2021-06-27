Вейналдум: «Порой мы не могли ничего поделать против прессинга Чехии»

Капитан сборной Голландии Джорджиньо Вейналдум отметил командные действия чехов, которые разрушили план на игру «оранжевых» в 1/8 финала Евро-2020.

- Пропущенные голы, наши неиспользованные шансы все еще в моей голове. После удаления де Лихта нам уже было сложно оказывать давление на соперника. Все стало гораздо сложнее для нас, - заявил голландец NOS TV.

- В целом вся игра была для нас непростой. Порой мы не могли ничего поделать против прессинга соперника. У нас не получалось создавать свободное пространство. У нас были некоторые моменты в первом тайме, но этого было мало, - добавил новичок «ПСЖ».

Напомним, что Голландия ни разу не пробила в створ.

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