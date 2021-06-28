Губерниев: «Карасёв - блестящий представитель родины, который очень хорошо работает»

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28 Июня 2021, 12:43,
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Популярный спортивный комментатор Дмитрий Губерниев оценил работу российского арбитра Сергея Карасёва на чемпионате Европы-2020.
«От Карасёва веет абсолютной уверенностью, он сейчас - блестящий представитель родины, который работает очень хорошо», - приводит слова комментатора Sportbox.
Напомним, что Карасёв отработал на вчерашнем поединке 1/8 финала между сборными Голландии и Чехии. Встреча завершилась со счетом 2:0 в пользу чешской команды.
На групповой стадии российский рефери обслужил поединки Италия - Швейцария (3:0) и Венгрия - Германия (2:2).
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Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
|Теги: Сергей Карасёв, Дмитрий Губерниев