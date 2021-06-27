Шилхавы: «Все мои подопечные идеально сработали в тактическом плане»

Главный тренер сборной Чехии Ярослав Шилхавы отметил как своих футболистов, так и соперника по итогам матча с голландцами (0:2) на Евро-2020.

- Я очень горд игрой моей команды. Мы одолели сильного соперника, все мои подопечные идеально сработали в тактическом плане. Я рад, что мы добились этого на глазах обилия наших болельщиков.

Мне бы также хотелось отметить игру Томаша Вацлика, который выдал невероятный сэйв в нужный момент. И Томаш Холеш сыграл невероятный матч, он поучаствовал в стольких голах. Нужно отметить обоих футболистов, - заявил Шилхавы на пресс-конференции.

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