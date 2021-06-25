Карасёв - главный судья матча Голландия - Чехия

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25 Июня 2021, 11:36,
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Поединок 1/8 финала чемпионата Европы между сборными Голландии и Чехии обслужит российская бригада арбитров. Об этом рапортует пресс-служба УЕФА.
Главным рефери встречи назначен Сергей Карасёв. Помогать на бровках ему будут Максим Гаврилин и Игорь Демешко.
Напомним, что российская бригада отработала на матчах групповой стадии Италия - Швейцария и Германия - Венгрия.
Поединок Голландия - Чехия пройдет в Будапеште 27 июня. Стартовый свисток прозвучит в 19:00 по московскому времени.
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Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
|Теги: Сборная Голландии, Сборная Чехии, Сергей Карасёв