Карасёв - главный судья матча Голландия - Чехия

Поединок 1/8 финала чемпионата Европы между сборными Голландии и Чехии обслужит российская бригада арбитров. Об этом рапортует пресс-служба УЕФА.

Главным рефери встречи назначен Сергей Карасёв. Помогать на бровках ему будут Максим Гаврилин и Игорь Демешко.

Напомним, что российская бригада отработала на матчах групповой стадии Италия - Швейцария и Германия - Венгрия.

Поединок Голландия - Чехия пройдет в Будапеште 27 июня. Стартовый свисток прозвучит в 19:00 по московскому времени.