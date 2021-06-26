Челюстка: «У голландцев очень сильная атака»

Защитник сборной Чехии Ондржей Челюстка поделился ожиданиями от матча против сборной Голландии в 1/8 финала чемпионата Европы.

«Голландцы невероятно сильны в атаке и очень техничны. Они атакуют всей командой и создают много моментов. Я бы сказал, что по атакующему потенциалу они находятся на одном уровне со сборной Англии, а может быть и выше, учитывая то, как активно голландцы меняют позиции», - цитирует защитника сборной Чехии пресс-служба УЕФА.

Чехи сыграют со сборной Голландии уже в воскресенье, 27 июня, стартовый свисток о начале встречи прозвучит в 19:00 по московскому времени.

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