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Челюстка: «У голландцев очень сильная атака»

26 Июня 2021, 00:24,

Защитник сборной Чехии Ондржей Челюстка поделился ожиданиями от матча против сборной Голландии в 1/8 финала чемпионата Европы.

«Голландцы невероятно сильны в атаке и очень техничны. Они атакуют всей командой и создают много моментов. Я бы сказал, что по атакующему потенциалу они находятся на одном уровне со сборной Англии, а может быть и выше, учитывая то, как активно голландцы меняют позиции», - цитирует защитника сборной Чехии пресс-служба УЕФА.

Чехи сыграют со сборной Голландии уже в воскресенье, 27 июня, стартовый свисток о начале встречи прозвучит в 19:00 по московскому времени.

Расписание и результаты матчей, турнирные таблицы, свежие новости Евро-2020 - в специальном разделе сетевого издания «Евро-Футбол.Ру».

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Евро-Футбол.Ру Руслан Цимбалюк
Теги: Сборная Чехии, Ондржей Челюстка
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