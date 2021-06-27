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Сборная Голландии впервые минимум за 41 год ни разу не пробила в створ

27 Июня 2021, 21:18,

Сборная Голландии уверенно выиграла свою группу на чемпионате Европы, продемонстрировав отличную результативность. Но в 1/8 финала турнира в игре с Чехией ничего не получилось. Соперник сковал атакующую мощь «оранжевых», в начале второго тайма оказался в большинстве и победил (2:0). При этом команда Франка де Бура не смогла ни разу пробить в створ ворот.

Как показывает статистика Opta, с 1980 года, когда начали анализировать подобные данные, на крупных турнирах сборная Голландии в каждой игре наносила хотя бы один удар в створ.

Расписание и результаты матчей, турнирные таблицы, свежие новости Евро-2020 - в специальном разделе сетевого издания «Евро-Футбол.Ру».

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Евро-Футбол.Ру Руслан Ситяшенко
Теги: Сборная Голландии
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