Сборная Голландии впервые минимум за 41 год ни разу не пробила в створ

Сборная Голландии уверенно выиграла свою группу на чемпионате Европы, продемонстрировав отличную результативность. Но в 1/8 финала турнира в игре с Чехией ничего не получилось. Соперник сковал атакующую мощь «оранжевых», в начале второго тайма оказался в большинстве и победил (2:0). При этом команда Франка де Бура не смогла ни разу пробить в створ ворот.

Как показывает статистика Opta, с 1980 года, когда начали анализировать подобные данные, на крупных турнирах сборная Голландии в каждой игре наносила хотя бы один удар в створ.

Расписание и результаты матчей, турнирные таблицы, свежие новости Евро-2020 - в специальном разделе сетевого издания «Евро-Футбол.Ру».