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Радимов уколол «Спартак» из-за Крала и Промеса

27 Июня 2021, 20:05,

Рулевой «Зенита-2» Владислав Радимов считает закономерным невыход на поле в основе Алекса Крала и Куинси Промеса в матче Голландия - Чехия на Евро-2020. Футболисты «Спартака» находятся в запасе, при этом Радимов утверждает, что просто уровень «красно-белых» и их лидеров не дотягивает до планки 1/8 финала чемпионата Европы.

- Я думаю, когда «Спартак» достигнет чемпионства в России, тогда они могут претендовать, - отметил Радимов на «Матч ТВ».

Также начинающий тренер ставит в пример Деяна Ловрена, защитника «Зенита», который защищает цвета сборной Хорватии, которая также пробилась в плей-офф и в понедельник сыграет против Испании.

Расписание и результаты матчей, турнирные таблицы, свежие новости Евро-2020 - в специальном разделе сетевого издания «Евро-Футбол.Ру».

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Евро-Футбол.Ру Руслан Ситяшенко
Теги: Куинси Промес, Зенит-2, Владислав Радимов, Алекс Крал
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Комментарии (1)
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1
sierge
27 Июня 2021, 21:18
Дядя Влад пусть вспомнит как лидеры Зенита себя проявили в сборной России
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