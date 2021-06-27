Радимов уколол «Спартак» из-за Крала и Промеса

Рулевой «Зенита-2» Владислав Радимов считает закономерным невыход на поле в основе Алекса Крала и Куинси Промеса в матче Голландия - Чехия на Евро-2020. Футболисты «Спартака» находятся в запасе, при этом Радимов утверждает, что просто уровень «красно-белых» и их лидеров не дотягивает до планки 1/8 финала чемпионата Европы.

- Я думаю, когда «Спартак» достигнет чемпионства в России, тогда они могут претендовать, - отметил Радимов на «Матч ТВ».

Также начинающий тренер ставит в пример Деяна Ловрена, защитника «Зенита», который защищает цвета сборной Хорватии, которая также пробилась в плей-офф и в понедельник сыграет против Испании.

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