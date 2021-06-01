​«Шлюпка», которую видно с альпийских вершин: «Альянц Арене» в Мюнхене

Сетевое издание «Евро-Футбол.Ру» выходит на финишную прямую в представлении стадионов, на которых совсем скоро будут проходить матчи чемпионата Европы. Пришло время присмотреться к жемчужине Мюнхена – «Альянц Арене».

Мюнхен

Германия входит в число статусных футбольных держав. На немецкой земле ранее проходил чемпионат Европы (1988) и два чемпионата мира (1974, 2006). Футбольные власти Германии планировали побороться за право принять Евро-2020, но заявку так и не подали, решив дать шанс небольшим странам футбольного мира. Впрочем, концепция проведения чемпионата Европы изменилась, и Мюнхен стал одним из принимающих городов. Он же будет и одним из принимающих городов Евро-2024, который целиком пройдёт в Германии.

Мюнхен – один из главных городов Германии. Из года в год сюда приезжает огромное количество туристов, которые находят интересным ознакомление с культурными и архитектурными ценностями города. Очень много людей отправляется в Мюнхен, когда там проходит всемирно известный Октоберфест. Туристы охотно посещают этот самобытный фестиваль, пробуя свежее пиво и сосиски. Вообще Мюнхен известен своими пивоваренными традициями. В этом городе расположено сразу шесть крупных пивоварен, которые и обеспечивают Октоберфест пенным напитком.

В мире футбола Мюнхен знает каждый болельщик, ведь здесь базируется один из главных клубов Европы – «Бавария». Клубный музей «Баварии» богат на трофеи – команда 31 раз становилась чемпионом Германии и 6 раз завоёвывала трофей Лиги чемпионов, не говоря уже о менее статусных турнирах. Стоит сказать, что в Мюнхене выступает ещё один клуб – «Мюнхен 1860». В 1966 году ему удавалось стать чемпионом Германии, но сейчас младший мюнхенский клуб выступает только в третьем по рангу дивизионе.

«Альянц Арена»

В начале XXI века состоялся референдум, показавший на тот момент рекордную явку в регионе. На референдум был вынесен вопрос о том, нужно ли в Мюнхене строить новый стадион. Альтернативным вариантом была реконструкция местного Олимпийского стадиона. За постройку новой арены проголосовало более 65% опрошенных. Процесс был запущен.

Фундамент нового стадиона был заложен в октябре 2002 года. Начавшиеся строительные работы обошлись в 340 миллионов евро и были завершены к концу апреля 2005 года. Красавец-стадион распахнул свои двери в конце мая, когда товарищеский матч на нём проводили «Мюнхен 1860» и «Нюрнберг». На следующий день на новенькой арене дружескую игру провела и «Бавария», обыгравшая сборную Германии.

Изначально стадион принадлежал обоим мюнхенским клубам, однако финансовые проблемы вынудили «Мюнхен 1860» продать свою долю «Баварии». Второй по рангу городской клуб сохранял право обратного выкупа 50% прав, но затем отказался от него. Так стадион окончательно стал домом «Баварии».

Внешне стадион «Альянц Арена» невероятно красив. Фасад состоит из 2874 панелей, которые выполнены из полимерного материала ETFE. Эти панели накачиваются воздухом под определённым давлением. На фасаде есть точки контроля давления, рассчитанные на осадки в виде снега. Панели способны выдержать до 1,6 метра снежного покрытия.

Отличительной особенностью стадиона в Мюнхене является подсвечивание панелей фасада разными цветами. В теории «Альянц Арена» может светиться разными цветами одновременно, но полиция настояла на том, чтобы стадион светился каким-то одним светом. Было выяснено, что использование разных цветов подсветки провоцирует рост аварий на соседнем автобане из-за отвлечения водителей.

Из-за своего интересного дизайна и конструкции фасада «Альянц Арена» имеет множество разных прозвищ. «Шлюпка», «подушка», «автомобильная шина» - как только не называют домашний стадион «Баварии». Его, кстати говоря, в хорошую погоду видно с альпийских вершин в вечернее время, когда включается подсветка.

«Альянц Арена» принимала шесть матчей чемпионата мира 2006 года, в том числе матч открытия турнира между Германией и Коста-Рикой (4:2) и полуфинальный матч между Португалией и Францией (0:1). Также на этом стадионе проходил финал Лиги чемпионов 2012 года, в котором «Бавария» в родных стенах проиграла «Челси» по итогам серии послематчевых пенальти.

На международных матчах «Альянц Арена» способна принимать 70 тысяч болельщиков. На играх Евро-2020 стадион в Мюнхене может быть заполнен примерно на 20%. Речь идёт примерно о 14 500 зрителях.

Визитная карточка

Альянц Арена Год открытия 2005 Размеры поля (м) 105*68 Домашний клуб Бавария Вместимость (чел) 70 000 Вместимость на Евро-2020 (чел) 14 500

Какие матчи здесь пройдут

«Альянц Арена» примет все три матча сборной Германии на групповом этапе чемпионата Европы. Также на стадионе в Мюнхене пройдёт один из четвертьфинальных поединков.

Дата Стадия Матч 15 июня ГЭ Франция - Германия 19 июня ГЭ Португалия - Германия 23 июня ГЭ Германия - Венгрия 2 июля 1/4 П39 - П37

Они стали хозяевами Евро-2020 месяц назад: чем примечателен стадион в Севилье

Национальный стадион Бухареста: где будут играть матчи Евро-2020 на родине вампиров

Здесь ставил рекорд Майкл Джексон: чем известен стадион «Паркен» в Копенгагене

Сюда боялись приезжать: чем примечателен стадион в «Хэмпден Парк» в Глазго

Единственный стадион, где будет аншлаг на Евро-2020: знакомимся с ареной «Ференц Пушкаш» в Будапеште

​Его открывала королева: что нужно знать о «Йохан Кройф Арене» в Амстердаме

​Новенький Олимпийский: где пройдут матчи Евро-2020 в Баку

Спортивное сердце Италии: представляем «Стадио Олимпико» в Риме