​Снайперы могли выстрелить в парашютиста перед матчем Франция - Германия – его спасла надпись

Министр внутренних дел Баварии Йоахим Херманн дал комментарий по поводу необычной ситуации перед матчем сборных Франции и Германии, проходившим во вторник. Как известно, перед игрой на поле стадиона приземлился парашютист.

«На время проведения Евро полёты над «Альянц Ареной» полностью запрещены. Думаю, «Гринпис» знает об этом. Снайперы не вмешались только из-за надписи «Гринпис». В противном случае они могли среагировать на ситуацию как на потенциальный террористический акт, и человеку пришлось бы заплатить за эту акцию своей жизнью», - рассказал Херманн Bild.

Йоахим Херманн осудил эту акцию, заявив, что в этом поступке нет ничего общего с желанием защищать окружающую среду.