Мбаппе высказался о ссоре с Жиру

Нападающий сборной Франции Килиан Мбаппе высказался о ссоре со своим соотечественником Оливье Жиру.

«Мы уже поговорили с Оливье. Это правда, что такая ситуация оказала на меня влияние. Но мы не собираемся придавать всему этому большого значения. Мы здесь для того, чтобы представлять сборную Франции – это самое главное», - сказал Мбаппе на пресс-конференции перед матчем против сборной Германии.

Напомним, что Жиру остался недоволен действиями своих партнёров после матча со сборной Болгарии (3:0). Опытный француз посчитал, что на него мало играли, это разозлило одного из лидеров сборной Франции Килиана Мбаппе.