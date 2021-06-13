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Мбаппе высказался о ссоре с Жиру

13 Июня 2021, 18:39,

Нападающий сборной Франции Килиан Мбаппе высказался о ссоре со своим соотечественником Оливье Жиру.

«Мы уже поговорили с Оливье. Это правда, что такая ситуация оказала на меня влияние. Но мы не собираемся придавать всему этому большого значения. Мы здесь для того, чтобы представлять сборную Франции – это самое главное», - сказал Мбаппе на пресс-конференции перед матчем против сборной Германии.

Напомним, что Жиру остался недоволен действиями своих партнёров после матча со сборной Болгарии (3:0). Опытный француз посчитал, что на него мало играли, это разозлило одного из лидеров сборной Франции Килиана Мбаппе.

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Евро-Футбол.Ру Руслан Цимбалюк
Теги: Сборная Франции, Килиан Мбаппе, Оливье Жиру
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