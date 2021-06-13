Мбаппе высказался о ссоре с Жиру

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13 Июня 2021, 18:39,
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Нападающий сборной Франции Килиан Мбаппе высказался о ссоре со своим соотечественником Оливье Жиру.
«Мы уже поговорили с Оливье. Это правда, что такая ситуация оказала на меня влияние. Но мы не собираемся придавать всему этому большого значения. Мы здесь для того, чтобы представлять сборную Франции – это самое главное», - сказал Мбаппе на пресс-конференции перед матчем против сборной Германии.
Напомним, что Жиру остался недоволен действиями своих партнёров после матча со сборной Болгарии (3:0). Опытный француз посчитал, что на него мало играли, это разозлило одного из лидеров сборной Франции Килиана Мбаппе.
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Евро-Футбол.Ру Руслан Цимбалюк
|Теги: Сборная Франции, Килиан Мбаппе, Оливье Жиру