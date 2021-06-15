Мостовой предсказал победителя в матче Франция - Германия

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15 Июня 2021, 10:45,
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Экс-игрок сборной России, «Спартака» и «Сельты» Александр Мостовой высказался о центральном поединке первого тура группового этапа чемпионата Европы-2020 между Францией и Германией.
«Считаю Францию фаворитом. Не думаю, что Германия сможет сдержать быструю атаку французов. Франция за счет стабильности должна одержать победу», - приводит слова Мостового издание «Спорт-Экспресс».
Матч состоится на стадионе «Альянц Арена» в Мюнхене. Начало запланировано в 22:00 по московскому времени.
Напомним, что в этой группе состоится еще один поединок. Сборная Португалии встретится с командой Венгрии.
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Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
|Теги: прогнозы на футбол, Сборная Германии, Сборная Франции, Александр Мостовой