Мостовой предсказал победителя в матче Франция - Германия

Экс-игрок сборной России, «Спартака» и «Сельты» Александр Мостовой высказался о центральном поединке первого тура группового этапа чемпионата Европы-2020 между Францией и Германией.

«Считаю Францию фаворитом. Не думаю, что Германия сможет сдержать быструю атаку французов. Франция за счет стабильности должна одержать победу», - приводит слова Мостового издание «Спорт-Экспресс».

Матч состоится на стадионе «Альянц Арена» в Мюнхене. Начало запланировано в 22:00 по московскому времени.

Напомним, что в этой группе состоится еще один поединок. Сборная Португалии встретится с командой Венгрии.

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