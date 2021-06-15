Германия огласила стартовый состав на игру против Франции

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15 Июня 2021, 21:28,
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Главный тренер сборной Германии Йоахим Лёв определился со стартовым составов на поединок против Франции.
Как и у французов, капитаном команды у немцев является страж ворот - Мануэль Нойер. Также с первых минут на поле появятся такие именитые футболисты как Тони Кроос, Матс Хуммельс и Томас Мюллер.
Сборная Германии находится в группе F, в которой уже отыграли их соперники Португалия и Венгрия. Португальцы выиграли со счётом 3:0, заняв промежуточное первое место в квартете. Также игроки Фернанду Сантуша установили уникальный рекорд в истории чемпионатов Европы.
Текстовую трансляцию матча можно почитать на LiveResult.
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Евро-Футбол.Ру Антон Виниченко
|Теги: Сборная Германии, Сборная Франции, Чемпионат Европы-2020