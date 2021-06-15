Германия огласила стартовый состав на игру против Франции

Главный тренер сборной Германии Йоахим Лёв определился со стартовым составов на поединок против Франции.

Как и у французов, капитаном команды у немцев является страж ворот - Мануэль Нойер. Также с первых минут на поле появятся такие именитые футболисты как Тони Кроос, Матс Хуммельс и Томас Мюллер.

Сборная Германии находится в группе F, в которой уже отыграли их соперники Португалия и Венгрия. Португальцы выиграли со счётом 3:0, заняв промежуточное первое место в квартете. Также игроки Фернанду Сантуша установили уникальный рекорд в истории чемпионатов Европы.

Текстовую трансляцию матча можно почитать на LiveResult.