Дешам - о матче Франция - Германия: «Грандиозное событие для старта Евро»

Рулевой сборной Франции Дидье Дешам высказался о предстоящем поединке с командой Германии на чемпионате Европы-2020.

«Матч Франция - Германия - грандиозное событие для старта турнира. Это очень важный поединок как для нашей команды, так и для «бундестим». Эти сборные входят в элиту футбола. Наша задача на поединок - эффективно действовать на обеих половинах поля», - передает слова специалиста официальный сайт УЕФА.

Матч между французами и немцами пройдет в Мюнхене на стадионе «Альянц Арена» 15 июня. Стартовый свисток прозвучит в 22:00 по московскому времени.

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