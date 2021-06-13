Гризманн: «Мы очень хотим завоевать трофей»

Нападающий сборной Франции Антуан Гризманн рассказал о цели на чемпионат Европы.

«От нас как от чемпионов мира будут многого ждать. После того, что произошло в 2016 году, мы очень хотим завоевать трофей. Это наша цель», - цитирует Гризманна пресс-служба УЕФА.

Сборная Франции начнёт турнир матчем со сборной Германии, который состоится во вторник, 15 июня. Помимо Германии, в группу к французам попали сборные Венгрии и Португалии.

30-летний Гризманн дебютировал за сборную Франции в марте 2014 года, за это время он успел сыграть 90 матчей, в которых забил 36 голов. На клубном уровне Антуан выступает за «Барселону».

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