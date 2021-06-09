​Бензема возобновит тренировки через пару дней

Нападающий сборной Франции Карим Бензема не получил серьёзной травмы. Как сообщает в Twitter журналист Мохамед Бухафси, футболист возобновит тренировки в ближайшие 2-3 дня.

Напомним, что в конце первого тайма вторничного матча сборной Франции против Болгарии Бензема получил повреждение и был заменён.

На чемпионате Европы сборная Франции выступит в так называемой «группе смерти». Французам в этом квартете будут противостоять национальные команды Португалии, Германии и Венгрии.

Стоит сказать, что Карим Бензема получил вызов в сборную Франции впервые за пять с лишним лет.