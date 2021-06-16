Баллак: «Германия легко могла проиграть 0:2 или 0:3»

|
16 Июня 2021, 09:21,
|
|
Бывший футболист лондонского «Челси» и сборной Германии Михаэль Баллак отреагировал на поражение бундестим от команды Франции в поединке стартового тура чемпионата Европы-2020.
«Французы имели очень хорошие моменты в контратаках, но Германии повезло в тех моментах. «Бундестим» легко могла проиграть 0:2 или даже 0:3. Мбаппе? Сегодня он был невероятен», - приводит слова Михаэля пресс-служба УЕФА.
Напомним, что Германия проиграла со счетом 0:1, автоголом отметился защитник Матс Хуммельс.
В следующем туре немцам будут противостоять португальцы, а французы сыграют против венгров.
Расписание и результаты матчей, турнирные таблицы, свежие новости Евро-2020 - в специальном разделе сетевого издания Евро-Футбол.Ру
|
Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
|Теги: Сборная Германии, Михаэль Баллак