Баллак: «Германия легко могла проиграть 0:2 или 0:3»

Бывший футболист лондонского «Челси» и сборной Германии Михаэль Баллак отреагировал на поражение бундестим от команды Франции в поединке стартового тура чемпионата Европы-2020.

«Французы имели очень хорошие моменты в контратаках, но Германии повезло в тех моментах. «Бундестим» легко могла проиграть 0:2 или даже 0:3. Мбаппе? Сегодня он был невероятен», - приводит слова Михаэля пресс-служба УЕФА.

Напомним, что Германия проиграла со счетом 0:1, автоголом отметился защитник Матс Хуммельс.

В следующем туре немцам будут противостоять португальцы, а французы сыграют против венгров.