​Главный фаворит Евро: присматриваемся к сборной Франции

Сетевое издание «Евро-Футбол.Ру» постепенно завершает представление участников чемпионата Европы, до старта которого остаётся совсем мало времени. На этот раз мы поговорим о сборной Франции.

Путь на Евро

Сборная Франции в последние годы находится в полном порядке. «Трёхцветных» не зря называют главным фаворитом чемпионата Европы, ведь на прошлом континентальном форуме в 2016 году они добрались до финала, а в 2018 году – стали чемпионами мира.

В отборе не чемпионат Европы 2020 года сборная Франции набрала только один балл в матчах против Турции. Впрочем, эти две осечки не помешали «трёхцветным» финишировать на первом месте в своей группе, поскольку турецкая сборная дважды не смогла обыграть сборную Исландии.

М Команда И В Н П РМ О 1 Франция 10 8 1 1 25:6 25 2 Турция 10 7 2 1 18:3 23 3 Исландия 10 6 1 3 14:11 19 4 Албания 10 4 1 5 16:14 13 5 Андорра 10 1 1 8 3:20 4 6 Молдова 10 1 0 9 4:26 3

Сборная Франции дважды становилась чемпионом Европы. Впервые это произошло на турнире 1984 года, когда в финале «трёхцветные» переиграли Испанию со счётом 2:0 благодаря голам Мишеля Платини и Брюно Беллона. Во второй раз триумфаторами на континенте французы стали в 2000 году. Тогда в финальном матче они взяли верх над Италией – 2:1. На третьей добавленной ко второму тайму минуте Сильве Вильтор перевёл игру в экстра-тайм, где Давид Трезеге забил «золотой гол».

На последнем Евро в 2016 году сборная Франции на родной земле проиграла в финале Португалии, пропустив в экстра-тайме от Эдера – 0:1.

Команда

Игрок Клуб Вратари Уго Льорис Тоттенхэм Стив Манданда Марсель Майк Меньян Лилль Защитники Бенжамен Павар Бавария Преснель Кимпембе ПСЖ Рафаэль Варан Реал Клеман Лангле Барселона Курт Зума Челси Люка Динь Эвертон Лукас Эрнандес Бавария Лео Дюбуа Лион Жюль Кунде Севилья Полузащитники Поль Погба Манчестер Юнайтед Тома Лемар Атлетико Корантен Толиссо Бавария Н’Голо Канте Челси Адриан Рабьо Ювентус Мусса Сиссоко Тоттенхэм Кингсли Коман Бавария Нападающие Антуан Гризманн Барселона Оливье Жиру Челси Килиан Мбаппе ПСЖ Усман Дембеле Барселона Карим Бензема Реал Виссам Бен-Йеддер Монако Маркус Тюрам Боруссия М

Дидье Дешаму могут позавидовать многие тренеры – состав у сборной Франции по-настоящему роскошный. Почти все футболисты команды представляют топовые европейские клубы. Важным моментом стало возвращение во французскую сборную Карима Бензема. Нападающий «Реала» не получал вызовов более пяти лет после нашумевшей скандальной истории с шантажом Матьё Вальбуэна. Дидье Дешам не обещал сюрпризов в составе сборной Франции, сказав, что он не Санта-Клаус, но сюрприз всё же последовал – Бензема выступит с командой на крупном турнире впервые с чемпионата мира 2014 года.

Звезда

Главная звезда сборной Франции – Килиан Мбаппе. Уже в 19 лет этот форвард смог стать чемпионом мира, забив на российском мундиале 4 гола. Авторитетный портал transfermarkt считает 22-летнего Мбаппе самым дорогостоящим футболистом на сегодняшний день. Четыре последних сезона Килиан провёл в «ПСЖ», демонстрируя невероятные показатели. Проведя в составе французского гранда 171 матч, Мбаппе записал на свой счёт 132 гола и 61 результативный пас. В последние недели и месяцы слухи активно сватают звёздного молодого француза в «Реал», но Мбаппе раз за разом подчёркивает, что ещё ничего не решил. Пока что Килиан думает только об успешном выступлении на Евро.

Тренер

Главным тренером сборной Франции является Дидье Дешам. Он работает с командой уже достаточно давно, приняв её после Евро-2012. Под руководством Дешама «трёхцветные» добрались до четвертьфинала чемпионата мира 2014 года, где проиграли Германии. Спустя два года французы дошли до финала Евро, но уступили там Португалии. А вот на мундиале 2018 года в России «трёхцветные», наконец, стали триумфаторами, обыграв в финале Хорватию.

Недавно Дидье Дешам заявил, что он комфортно себя ощущает на тренерском мостике сборной Франции, не думая о переходе в клубный футбол на данном этапе. Дешам открыт к новому контракту (действующий истекает в конце 2022 года), но справедливо отметил, что должен заслужить его результатами.

Календарь и цели

Дата Матч 15 июня Франция - Германия 19 июня Венгрия - Франция 23 июня Португалия - Франция

Сборная Франции попала в сложную группу вместе с командами Германии, Португалии и Венгрии. Тем не менее, «трёхцветные» ставят перед собой максимальную задачу – завоевать трофей чемпионата Европы. Других задач для французов не существует.

Прогноз

Сборная Франции справедливо считается главным фаворитом Евро-2020. Дидье Дешам имеет удивительный состав, способный замахнуться на трофей чемпионата Европы спустя три года после триумфа на чемпионате мира. Как нам кажется, сборная Франции дойдёт как минимум до полуфинала Евро.

Представление команд Евро-2020