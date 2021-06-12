​Вернер опасается атакующего трио сборной Франции

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12 Июня 2021, 18:34,
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В ближайший вторник, 15 июня, на чемпионате Европы пройдёт первый матч с большой вывеской – Германия против Франции. Форвард Бундестим Тимо Вернер высказался по поводу атакующей линии «трёхцветных».
«Конечно, после возвращения Бензема сборная Франции не стала хуже. Карим – одна из лучших «девяток» в мире. Трио Бензема – Гризманн – Мбаппе чрезвычайно опасно. Это игроки мирового класса», - заявил Вернер во время пресс-конференции.
Высказываясь по поводу Бензема, Вернер включил его в тройку лучших центральных нападающих на свой вкус. Тимо поставил француза в один ряд с Криштиану Роналду и Робертом Левандовски.Расписание и результаты матчей, турнирные таблицы, свежие новости Евро-2020 - в специальном разделе сетевого издания «Евро-Футбол.Ру».
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Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
|Теги: Сборная Германии, Сборная Франции, Килиан Мбаппе, Антуан Гризманн, Карим Бензема, Тимо Вернер