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​Вернер опасается атакующего трио сборной Франции

12 Июня 2021, 18:34,

В ближайший вторник, 15 июня, на чемпионате Европы пройдёт первый матч с большой вывеской – Германия против Франции. Форвард Бундестим Тимо Вернер высказался по поводу атакующей линии «трёхцветных».

«Конечно, после возвращения Бензема сборная Франции не стала хуже. Карим – одна из лучших «девяток» в мире. Трио Бензема – Гризманн – Мбаппе чрезвычайно опасно. Это игроки мирового класса», - заявил Вернер во время пресс-конференции.

Высказываясь по поводу Бензема, Вернер включил его в тройку лучших центральных нападающих на свой вкус. Тимо поставил француза в один ряд с Криштиану Роналду и Робертом Левандовски.

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Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
Теги: Сборная Германии, Сборная Франции, Килиан Мбаппе, Антуан Гризманн, Карим Бензема, Тимо Вернер
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