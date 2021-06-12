​Вернер опасается атакующего трио сборной Франции

В ближайший вторник, 15 июня, на чемпионате Европы пройдёт первый матч с большой вывеской – Германия против Франции. Форвард Бундестим Тимо Вернер высказался по поводу атакующей линии «трёхцветных».

«Конечно, после возвращения Бензема сборная Франции не стала хуже. Карим – одна из лучших «девяток» в мире. Трио Бензема – Гризманн – Мбаппе чрезвычайно опасно. Это игроки мирового класса», - заявил Вернер во время пресс-конференции.

Высказываясь по поводу Бензема, Вернер включил его в тройку лучших центральных нападающих на свой вкус. Тимо поставил француза в один ряд с Криштиану Роналду и Робертом Левандовски.