Сейчас или уже никогда: представляем сборную Германии Лёва

Сетевое издание «Евро-Футбол.Ру» завершает представление сборных, которые уже очень скоро выступят на чемпионате Европы. В заключительном материале из этого цикла мы поговорим о сборной Германии.

Путь на Евро

Сборная Германии довольно уверенно вышла на чемпионат Европы, заняв первое место в своей отборочной группе. Бундестим проиграла на своём поле Голландии, но при этом выиграла остальные семь матчей, в то время как голландцы потеряли очки в Северной Ирландии.

М Команда И В Н П РМ О 1 Германия 8 7 0 1 30:7 21 2 Голландия 8 6 1 1 24:7 19 3 Северная Ирландия 8 4 1 3 9:13 13 4 Беларусь 8 1 1 6 4:16 4 5 Эстония 8 0 1 7 2:26 1

Немецкая сборная трижды становилась чемпионом Европы. Впрочем, случалось это ещё в прошлом веке, а именно в 1972, 1980 и 1996 годах. Если брать три последних континентальных футбольных форума в 2008, 2012 и 2016 годах, то Бундестим добиралась до финала и до полуфинала (дважды). На этот раз сборная Германии рассчитывает завоевать трофей.

Команда

Игрок Клуб Вратарь Мануэль Нойер Бавария Бернд Лено Арсенал Кевин Трапп Айнтрахт Защитники Антонио Рюдигер Челси Марсель Хальстенберг РБ Лейпциг Маттиас Гинтер Боруссия М Матс Хуммельс Боруссия Б Никлас Зюле Бавария Лукас Клостерман РБ Лейпциг Робин Госенс Аталанта Робин Кох Лидс Кристиан Гюнтер Фрайбург Полузащитники Эмре Джан Боруссия Д Йозуа Киммих Бавария Тони Кроос Реал Серж Гнабри Бавария Йонас Хофманн Боруссия М Джамал Мусиала Бавария Флориан Нойхаус Боруссия М Леон Горецка Бавария Лерой Сане Бавария Илкай Гюндоган Манчестер Сити Нападающие Кай Хаверц Челси Кевин Фолланд Монако Тимо Вернер Челси Томас Мюллер Бавария

На чемпионате Европы сборная Германии выступит без Марка-Андре тер Штегена. Голкипер «Барселоны» решил воспользоваться межсезоньем, чтобы провести операцию. Впрочем, потеря тер Штегена вряд ли сильно ударит по Бундестим, поскольку основным голкипером команды остаётся Мануэль Нойер. Недавно он заявил, что завершать международную карьеру в обозримом будущем не планирует. В остальном состав немецкой команды боевой. Следует отметить, что после паузы Йоахим Лёв снова вызвал в сборную защитника Матса Хуммельса и игрока атаки Томаса Мюллера.

Звезда

В сегодняшнем составе сборной Германии не так просто выделить какого-то одного футболиста. Как нам кажется, главной звездой Бундестим на сегодняшний день является её капитан Мануэль Нойер. В свои 35 голкипер по-прежнему демонстрирует надёжность на последнем рубеже обороны «Баварии» и национальной сборной. На днях Нойер стал первым голкипером в истории немецкого футбола, которому покорилась планка в 100 матчей за национальную сборную. По этому поводу Немецкий футбольный союз даже вручил футболисту памятную медаль. На чемпионате Европы Нойер рассчитывает показать качественную игру в воротах и помочь сборной Германии порадовать футбольных фанатов в своей стране.

Тренер

Йоахим Лёв возглавляет сборную Германии с далёкого 2006 года. Чемпионат Европы станет прощальным аккордом этого специалиста. О том, что Йоахим Лёв покинет тренерский мостик Бундестим после континентального футбольного форума, было объявлено ещё в марте. Разумеется, Лёв рассчитывает уйти на мажорной ноте.

Под руководством Йоахима Лёва сборная Германии преимущественно показывала мощный футбол. Особняком стоит выигранный чемпионат мира 2014 года. Многие до сих пор вспоминают полуфинал, когда Бундестим разнесла сборную Бразилии с нетипичным как для матча такого уровня счётом 7:1. Были и грустные моменты. Например, на последнем чемпионате мира сборная Германии даже не вышла из группы. И всё же Немецкий футбольный союз предпочёл поддержать тренера, нежели с ним прощаться.

Календарь и цели

Дата Матч 15 июня Франция - Германия 19 июня Португалия - Германия 23 июня Германия - Венгрия

Для сборной Германии в принципе не существует никаких других целей, кроме как выиграть турнир. На чемпионате Европы Бундестим рассчитывает достойно попрощаться с Йоахимом Лёвом, завоевав желанный трофей. Либо Лёв выиграет его сейчас, либо уже никогда.

Прогноз

Сборная Германии угодила в так называемую «группу смерти» с командами Франции, Португалии и Венгрии. Впрочем, прощания с одной из топовых сборных по итогам группового этапа может и не состояться, ведь действующий формат позволяет выйти в плей-офф даже с третьего места. Как нам кажется, сборная Германии точно дойдёт до четвертьфинала, а там всё будет зависеть от деталей.

Представление команд Евро-2020