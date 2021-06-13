​Бензема возобновил тренировки: «Я готов на 100%»

Болельщики сборной Франции переживали по поводу Карима Бензема, который из-за повреждения был заменён в контрольном поединке команды против Болгарии в преддверии старта чемпионата Европы. К счастью, Бензема уже восстановился.

«Всё идёт очень хорошо. Вчера я смог возобновить тренировки в общей группе. Всё прошло хорошо – никакой боли или дискомфорта, так что порядок. Я готов на 100%», - рассказал Бензема Telefoot.

Первый матч на чемпионате Европы сборная Франции проведёт 15 июня. В этот день команда Дидье Дешама сыграет против сборной Германии.