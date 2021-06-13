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​Бензема возобновил тренировки: «Я готов на 100%»

13 Июня 2021, 13:33,

Болельщики сборной Франции переживали по поводу Карима Бензема, который из-за повреждения был заменён в контрольном поединке команды против Болгарии в преддверии старта чемпионата Европы. К счастью, Бензема уже восстановился.

«Всё идёт очень хорошо. Вчера я смог возобновить тренировки в общей группе. Всё прошло хорошо – никакой боли или дискомфорта, так что порядок. Я готов на 100%», - рассказал Бензема Telefoot.

Первый матч на чемпионате Европы сборная Франции проведёт 15 июня. В этот день команда Дидье Дешама сыграет против сборной Германии.  

Расписание и результаты матчей, турнирные таблицы, свежие новости Евро-2020 - в специальном разделе сетевого издания «Евро-Футбол.Ру».

 

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Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
Теги: Сборная Франции, Карим Бензема
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