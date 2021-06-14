Сенников назвал фаворита в матче Франция – Германия

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14 Июня 2021, 16:21,
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Бывший российский футболист Дмитрий Сенников поделился ожиданиями от матча между сборными Франции и Германии в беседе с корреспондентом «Евро-футбол.Ру» Николаем Алексеевым.
«Фаворит в этой игре - сборная Франции, все-таки они чемпионы мира. По составу французы очень сильная команда. Но кто бы что ни говорил, все равно Германия - соперник очень серьезный. Немцы всегда были очень дисциплинированной командой, прежде всего, и каждое поколение футболистов у них очень интересное. Так что они вполне могут преподнести сюрприз.
Голевой ли будет матч? Мы видим, что в каждом матче сейчас забивают. Пока еще не было сухих ничьих. Я думаю, что голы, конечно, будут. Тем более Мбаппе на поле», - сказал Сенников.
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Евро-Футбол.Ру Екатерина Нестерова
|Теги: Сборная Франции, Сборная Германии, Дмитрий Сенников